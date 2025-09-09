Comunicato Stampa: Elena Martelli lancia il Bestseller “Sistema 231 Vincente”
- a
- a
- a
Milano, 09.09.2025 – Non tutti gli imprenditori sanno che se un dirigente, un dipendente o un collaboratore, commette un reato grave, anche l'azienda può essere condannata a sanzioni economiche e limitazioni operative. Fortunatamente, però, adottando il Modello 231, il rischio viene contenuto e i danni limitati.
Per tutti coloro che desiderano tutelare la propria impresa ma non sanno come fare, esce oggi il libro di
“Il mio libro è un testo che si occupa di prevenzione della responsabilità da reato per le imprese ed è pensato per gli imprenditori che non vogliono delegare alla fortuna la solidità della propria azienda” afferma
Come spiega la stessa autrice, il Modello 231 è uno strumento che va pensato come parte integrante della gestione aziendale. Motivo per il quale implementarlo con competenza significa scegliere consapevolmente di proteggere l'impresa, le persone e i risultati.
“Questa pubblicazione di
“
Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore