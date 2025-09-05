Comunicato Stampa: CRV - Lunedì 8 settembre Nicolò Guarrera - “Pieroad” - accolto a Venezia dal Presidente Ciambetti

Ansa 05 settembre 2025 a

(Arv) Venezia 5 set. 2025 - Lunedì 8 settembre il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti andrà ad accogliere il viaggiatore vicentino Nicolò Guarrera alle porte di Venezia, all'inizio del Ponte della Libertà che collega Mestre con l'antica città lagunare, e lo accompagnerà nel suo percorso lungo il ponte e poi per calli, campi e campielli, fino a giungere alle sedi della Regione Veneto. In cammino sarà presente anche l'assessore del Comune di Malo Silvia Berlato. Nicolò Guarrera, noto sui social come Pieroad, è partito dalla sua casa a Malo, in provincia di Vicenza, il 9 agosto 2020 intraprendendo un viaggio a piedi in cui ha percorso decine di migliaia di chilometri attraversando Europa, America, Oceania, Asia. Accompagnato da Ezio, un passeggino da trekking con tutta l'attrezzatura necessaria, ha documentando la sua impresa con stile spontaneo, raccontando le sue giornate, i luoghi visti e le difficoltà incontrate strada facendo. “Camminare non è mai solo un atto puramente fisico: nella cultura orientale il camminare è una forma di meditazione e di arte. Intraprendere un'avventura come quella compiuta da Nicolò Guarrera ci consegna due insegnamenti importanti: nel tempo della fretta e del correre senza senso, camminare significa rallentare e imporsi un ritmo diverso, interiore e consapevole. Inoltre, camminando ci si trasforma in unospazio aperto capace di accogliere paesaggi, emozioni, persone. Nicolò Guarrera è partito da solo, ma nel corso dei suoi innumerevoli chilometri ha costruito una rete di relazioni, fatta di contatti reali e non virtuali, di valore e che sarebbe stato impossibile creare diversamente. La strada che ha percorso ci consegna una traccia importante, che ci impone di riconsiderare il nostro stesso modo di vivere” ha commentato il Presidente Ciambetti.

