Comunicato Stampa: La Speseria apre un nuovo punto vendita a Sant'Antonio Abate - NA
Giovedì 11 settembre alle ore 9:00, La Speseria apre anche a Sant'Antonio Abate, in Via Santa Maria la Carità, 109.
Il nuovo punto vendita, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per la spesa quotidiana, unisce qualità, convenienza e attenzione al cliente. Grazie al personale altamente qualificato, i professionisti della spesa, La Speseria garantisce un'esperienza d'acquisto unica e confortevole.
Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 21:00, e la domenica dalle 8:00 alle 14:00.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL