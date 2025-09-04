Cerca
Comunicato Stampa: La Speseria apre un nuovo punto vendita a Sant'Antonio Abate - NA

Giovedì 11 settembre alle ore 9:00, La Speseria apre anche a Sant'Antonio Abate, in Via Santa Maria la Carità, 109. 

Il nuovo punto vendita, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per la spesa quotidiana, unisce qualità, convenienza e attenzione al cliente. Grazie al personale altamente qualificato, i professionisti della spesa, La Speseria garantisce un'esperienza d'acquisto unica e confortevole. 

Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 21:00, e la domenica dalle 8:00 alle 14:00.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL

