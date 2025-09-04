Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione: contributi agli Enti Gestori Parchi regionali
(Arv) Venezia 4 set. 2025 - Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare, presieduta da Silvia Rizzotto (FdI), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), l'assessore regionale Cristiano Corazzari ha risposto all'IRC – Interrogazione svolta in Commissione - n. 89 ‘Piano attuativo in variante semplificata al piano di assetto del territorio: la Giunta regionale intende approvare linee guida operative per evitare illegittime prassi applicative da parte dei Comuni', presentata da Montanariello.
