Comunicato Stampa: CRV - Primo ok a Pdl su interventi per permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità

(Arv) Venezia 3 set. 2025 - La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), nel corso della seduta odierna, ha dato a maggioranza, senza voti contrari, il via libera al progetto di legge n. 339, a prima firma della consigliera Milena Cecchetto (Lega-LV), rubricato “Interventi in favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”, già illustrato nel corso delle sedute precedenti; la proponente si occuperà della relazione per l'aula, mentre la correlazione sarà affidata alla vicepresidente Ostanel.La Commissione, inoltre, ha continuato l'esame del disegno di legge n. 347, di iniziativa della Giunta regionale, relativo alla disciplina, alla promozione e alla valorizzazione turistica e culturale delle Identità Comunali (Ide Co); il testo sarà inviato anche alle commissioni Prima e Terza per l'espressione del parere di competenza.Di seguito, la Commissione ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il parere alla Giunta regionale n. 537, riguardante le iniziative attivate direttamente dall'esecutivo in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta, e all'unanimità il Parere n. 541, relativo al Piano annuale 2025 degli interventi per la realizzazione delle attività previste dalla legge regionale n. 25/2022 “La Grande Guerra infinita: collaborazione istituzionale col MeVe, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”.

