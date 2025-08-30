Comunicato Stampa: GPT5-PRO: il test BookBench™ assegna 66/100 nella scrittura di libri

Ansa 30 agosto 2025 a

Milano, 30.08.2025 – Bruno Editore annuncia i risultati del test BookBench™ su ChatGPT5-PRO, condotto con la metodologia pubblica del benchmark: test replicabili su 10 parametri editoriali e output video dimostrativi. BookBench™ è l'indice che misura come un'AI è efficace nella scrittura di un libro, valutando titolo, sommario, stile, contenuti, lunghezza, leggibilità, “umanità”, capacità di capitolo/libro e gestione dei token.

Il test è stato condotto seguendo il protocollo BookBench™ (stesso brief, stesso prompt e stesse condizioni per tutti i modelli). Nel video sono documentati setup, prompt utilizzati, output campione, schede di scoring per ciascun parametro e il calcolo finale del punteggio.

