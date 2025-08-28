Comunicato Stampa: CRV – Presidente Ciambetti incontra Ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti

Ansa 28 agosto 2025 a

(Arv) Venezia 28 ago. 2025 - Nel pomeriggio di oggi, a Palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha ricevuto l'Ambasciatore italiano nella Repubblica Popolare Cinese, Massimo Ambrosetti. Esperto conoscitore della Cina e delle dinamiche internazionali, Ambrosetti ha assunto le sue funzioni a Pechino nel maggio 2023. Al centro dell'incontro odierno, la lunga tradizione di consolidati rapporti tra il paese asiatico e il Veneto, non dimenticando le celebrazioni – concluse da poco – per i 700 anni della morte di Marco Polo, che hanno visto un ricco calendario di iniziative organizzate dal Comune di Venezia e dall'Università Ca' Foscari di Venezia e con la collaborazione di Fondazione Musei Civici. Il Presidente Ciambetti ha sottolineato inoltre come molteplici siano le opportunità di collaborazione, sia in ambito economico-commerciale che culturale, in uno scenario internazionale quantomai complesso e nel quale le esperienze di entrambe le parti possono essere significative.

