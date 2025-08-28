Comunicato Stampa: CRV - Presentato a palazzo Ferro Fini il libro “Quando l'amore diventa una truffa affettiva”
(Arv) Venezia 28 ago. 2025 - Presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il libro “Quando l'amore diventa una truffa affettiva” di Laura Baccaro, Leandro Cavaliere, Roberto Cavaliere, Roberta Maggioli, Valeria Mele e Amalia Prunotto, edito da Alpes Italia, che raccoglie le testimonianze di persone inciampate in amori falsi, spesso sconfinati in truffe affettive online, narrati dal momento dell'incontro fino alla comprensione dello sfruttamento.
