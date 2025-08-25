Comunicato Stampa: MELA PORTO A SCUOLA

Ansa 25 agosto 2025 a

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, Sole365, in collaborazione con il progetto "5 Colori” di Fondazione Pancrazio, presenta la sua nuova campagna "Mela porto a scuola", ideata per sensibilizzare bambini e adulti sui principi della sana alimentazione e del consumo consapevole. Il progetto si inserisce nella costante missione di Sole365 di promuovere i valori della Dieta Mediterranea, un vero e proprio stile di vita che fa bene alla salute e all'ambiente.

Per Sole365, la spesa non è solo un atto quotidiano, ma un'opportunità per imparare e crescere, scegliendo alimenti che nutrono il corpo e la mente, e infatti, nei punti vendita Sole365 troverai sempre tantissime opzioni sane e bilanciate per gli snack da portare a scuola.

Buon ritorno a scuola, da Sole365

