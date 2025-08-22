Comunicato Stampa: PIDLAB: il nuovo spazio della Camera di Commercio per l'innovazione digitale
Ansa
PIDLAB rappresenta dunque il naturale sviluppo di CamERAdigitale, il percorso di analisi dei fabbisogni di innovazione delle imprese avviato dalla Camera di Commercio nel 2024. Le imprese partecipanti ricevono consulenze personalizzate e gratuite in base al proprio livello di maturità digitale, con un'offerta di servizi costruita a partire dai risultati emersi durante le interviste effettuate dal PID con il supporto di DINTEC.
