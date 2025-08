Comunicato Stampa: Experian: credito in crescita a luglio, BNPL a +46,5% e mutui a +25% a/a

Ansa 06 agosto 2025 a

a

a

Il mese di luglio 2025 si è rivelato particolarmente vivace per il settore del credito in Italia, registrando una netta espansione trainata in primis dal

Questa crescita è quasi interamente attribuibile alle fasce più giovani della popolazione:

Questi sono alcuni dei dati salienti emersi dal “Rapporto sul Credito” di Experian, global data tech company, relativo al mese di luglio.

Il forte slancio del BNPL si affianca a un mese di crescita anche per i

A livello geografico, l'area del Nord si conferma particolarmente dinamica, con il

Questa dinamica si riflette anche nell'andamento dell'importo medio richiesto, che a livello nazionale si attesta a

Il

Tra le principali motivazioni di finanziamento, guadagna terreno l'

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Experian Italia Spa