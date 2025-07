Comunicato Stampa: Terza commissione: via libera alla prosecuzione attività volte a promuovere Comunità Energetiche

Ansa 30 luglio 2025 a

(Arv) Venezia 30 lug. 2025 - La Terza Commissione del Consiglio Veneto presieduta da Marco Andreoli (Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni), e dal vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde), nella seduta odierna ha espresso voto favorevole all'unanimità dei presenti con riferimento al parere alla Giunta regionale n. 534 “Prosecuzione delle attività volte a promuovere e sostenere la costituzione delle Comunità Energetiche (CER) e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC) sul territorio regionale. In premessa si rende necessario esplicare quanto segue: la Regione del Veneto, già dal 2022, ha avviato un percorso atto a favorire lo sviluppo e diffusione delle CER e degli AREAC. Tale percorso è stato ulteriormente rafforzato dal NPER; di fatto, negli ultimi tre anni la Regione ha progressivamente provveduto a diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalle fonti energetiche rinnovabili e a favorire l'adozione di modelli organizzativi innovativi in ambito energetico. Nel 2025, ulteriori iniziative sono state programmate tra cui la collaborazione con le Province venete e la Città Metropolitana di Venezia attraverso workshop tematico e al coinvolgimento della società in house Veneto Innovazione S.p.A. al fine di rafforzare gli strumenti informativi e comunicativi a supporto della diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono attraverso la manutenzione e aggiornamento del portale web regionale dedicato.

