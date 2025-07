Comunicato Stampa: A SETTEMBRE GLI “ASI SHOW” DEDICATI A TRATTORI, VEICOLI CENTENARI E MILITARI

Ansa 30 luglio 2025 a

Subito dopo la pausa estiva, l'Automotoclub Storico Italiano riaccende i motori con una sequenza di tre grandi “show” dedicati ai veicoli storici più particolari e curiosi, ma altrettanto significativi sotto il profilo tecnico, culturale e sociale. Il 13 e 14 settembre si parte con ASI Tractor Show presso la sede dell'Associazione Il Solco di Quingentole (Mantova), dov'è conservata una straordinaria collezione di oltre 400 mezzi agricoli compresa l'intera serie degli iconici trattori Landini “testa calda”. Tema, quello dei Landini, che rappresenta il leit motive di ASI Tractor Show 2025, durante il quale si potrà assistere a sfilate, a dimostrazioni operative dei mezzi storici al lavoro, a un convegno sulla certificazione e ad una speciale sessione di omologazione ASI con la Commissione Tecnica impegnata nella valutazione dei veicoli meritevoli di “Targa Oro”.

Il weekend successivo, quello del 20 e 21 settembre, sarà il turno di ASI Veteran Show, evento unico in Italia riservato ai mezzi di trasporto costruiti fino al 1925, quindi centenari e ultracentenari. Motocicli, sidecar, tricicli, quadricicli, vetturette e anche velocipedi. Esemplari che celebrano l'epoca pioneristica della locomozione e della mobilità, tutti insieme tra Castiglione delle Stiviere, Desenzano del Garda e Valeggio sul Mincio per far rivivere la Belle Epoque con il loro fascino e con gli equipaggi vestiti in abiti storici. Sarà possibile ammirarli sulle strade che rievocano l'antica competizione “Verona-Brescia-Mantova-Verona”, disputata nel marzo 1899 come quarta corsa motoristica organizzata in Italia dopo la Torino-Asti-Torino del 1895, la Arona-Stresa-Arona del 1897 e la Torino-Asti-Alessandria-Torino del 1898. Finale della manifestazione al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio per l'incontro con l'evento “Viaggio nel tempo”: una straordinaria rievocazione che trasforma l'elegante e florido giardino in un'ambientazione di fine ‘800 con figuranti storici e carrozze.

A fine mese, il 27 e 28 settembre, l'appuntamento è con ASI MiliShow a Cassino, nel frusinate. Luogo-simbolo della seconda guerra mondiale, in particolare nei primi mesi del 1944, quando venne rasa al suolo insieme alla sua abbazia poiché situata in zona strategica sulla cosiddetta Linea Gustav che tagliava l'Italia dal Tirreno all'Adriatico. Durante l'evento ASI non mancheranno momenti di approfondimento storico e culturale al Museo Winterline, insieme agli spostamenti dei mezzi in colonna per toccare le aree più significative degli eventi bellici: Rocca Janula, Montecassino, il Cimitero Polacco, Venafro. Storia e memoria si uniscono sotto le insegne del motorismo storico e dei mezzi militari divenuti testimoni di epoche ed avvenimenti che hanno segnato il lungo viaggio dell'umanità.

