Comunicato Stampa: Presidente Ciambetti incontra Presidente Centro Culturale Italiano di Vancouver, Randy Rinaldo

Ansa 29 luglio 2025 a

a

a

(Arv) Venezia 29 lug. 2025 - Questa mattina, a Palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha ricevuto il Presidente del Centro Culturale Italiano di Vancouver, Randy Rinaldo. Inaugurato nel 1977, il Centro rappresenta un punto di riferimento per la comunità italo-canadese del Lower Mainland – che conta circa 70.000 persone - e per l'intera città canadese. Fondato da 13 associazioni italiane con l'obiettivo di promuovere e condividere la cultura, i valori e il patrimonio italiano, include oggi una scuola di lingua italiana, un museo e una galleria, una biblioteca e un centro per eventi culturali e spettacoli. Ospita anche 25 associazioni affiliate e ha sviluppato due complessi residenziali per l'assistenza agli anziani. Al centro dell'incontro odierno, il confronto tra la provincia del British Columbia e il Veneto e lo scambio di modelli virtuosi di governance territoriale e buone pratiche di partecipazione civica. Il Presidente Ciambetti ha sottolineato come diverse siano le opportunità di collaborazione tra le due regioni, sia in ambito economico che culturale.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO