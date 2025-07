Comunicato Stampa: Montanariello (Pd): “Per contrastare Moto Ondoso è necessario un Piano del traffico nella Laguna"

Ansa 29 luglio 2025 a

a

a

“Anche la qualità dell'aria, per chi pratica sport, rappresenta un grave problema – ha aggiunto Conz - Si pensi che una persona che fa attività fisica intensa respira da 100 a 150 litri/minuto, da 16.7 a 18.8 volte rispetto a una semplice camminata. Per tutte queste motivazioni, chiediamo innanzitutto l'attivazione di sistemi di controllo da remoto del traffico all'interno della Laguna di Venezia, per il controllo della velocità e delle aree di navigazione, ai fini della sicurezza della navigazione, e l'emanazione di norme per definire, per ogni tipologia di canale o area della Laguna, la velocità massima da rispettare al fine della sicurezza della navigazione, e le altezze massime delle onde che possono essere prodotte al fine della salvaguardia delle sponde. Inoltre, chiediamo: l'aggiornamento delle misurazioni delle altezze d'onda prodotte dalle tipologie delle barche attualmente in uso nella Laguna di Venezia; la creazione di un pubblico Registro dei veicoli nautici; la realizzazione di un interscambio merci a San Basilio; l'installazione di una nuova stazione di misurazione delle emissioni; l'inserimento nella Legge Speciale per Venezia di specifiche regole di gestione del traffico acqueo e delle emissioni in atmosfera; la dichiarazione di ‘Mediterraneo area ECA (area a controllo delle emissioni)'; la creazione di un sistema premiale in base al quale chi provoca meno onde possa viaggiare più veloce”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO