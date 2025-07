Comunicato Stampa: CRV - Cestari (Lega-LV): "Ai blocchi di partenza la 33esima Festa della Zucca di Melara"

Ansa 28 luglio 2025 a

(Arv) Venezia 28 lug. 2025 - Il consigliere regionale Laura Cestari (Lega- LV) ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, la 33^ Festa della Zucca di Melara, in provincia di Rovigo, che si terrà dal 7 al 19 agosto 2025.

Laura Cestari, nell'introdurre la conferenza stampa, ha ricordato che “dal 7 al 19 agosto, l'intera comunità di Melara, nel Rodigino, si riunirà attorno alla Festa della Zucca. Si tratta di ben tredici giorni consecutivi dedicati ai prodotti a base di zucca e a molti altri piatti tipici del posto, per la 33^ edizione. Ma anche e soprattutto di una festa tout court. Perché in ogni serata è prevista tanta musica dal vivo, con rinomati gruppi cover dei principali artisti italiani e internazionali. Come pure non mancheranno i momenti di cabaret e risate. Ma per me il punto di forza è comunque la macchina organizzativa che permette tutto questo. Alle spalle c'è infatti una sinergia tra l'amministrazione comunale, la Pro Loco e i tanti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le competenze per la riuscita delle varie serate: è un modo di dedicarsi al prossimo per fortuna molto diffuso in Veneto e, in particolare, nel Polesine, con ottimi risultati visti i numeri; ed è una di quelle cose che rendono grande un centro di 1700 abitanti come Melara, a cavallo di tre province".

“Noi polesani siamo gente tosta – ha aggiunto Cestari - I nostri nonni ci hanno insegnato che le domeniche erano feste caratterizzate da riti semplici: il pane caldo in tavola, la famiglia che si riunisce. E la Festa della Zucca di Melara rappresenta queste nostre tradizioni, la fatica delle persone che hanno saputo trasformare i frutti dei campi in vere e proprie eccellenze, il ricordo di una terra che ha ancora tanto da dare. Perché il settore primario, l'agricoltura, oggi in sofferenza, rimane il fiore all'occhiello del nostro territorio”.

Anna Marchesini, sindaco di Melara, ha sottolineato che “la Festa della Zucca è una realtà meravigliosa in un paese piccolo e di frontiera, il punto più a Ovest della provincia di Rovigo. Siamo abituati ad arrangiarci, senza chiedere aiuto a nessuno, a fare grandi piccole cose. Siamo tuttavia consapevoli che si può crescere solo lavorando assieme e mettendo in rete le sinergie di tante realtà. Grazie alla nostra Festa, giunta ormai alla 33^ edizione, all'unione di intenti, con un'intera comunità che collabora assieme, la produzione della zucca viene portata all'eccellenza: i nostri tortelli di zucca sono conosciuti ovunque, sanno di festa e di casa. Ricordo che la zucca è un prodotto povero ma che può essere utilizzato dall'aperitivo al dolce. Come amministrazione comunale siamo vicini alla Pro Loco perché questi eventi, basati sul volontariato, sulla passione e dedizione di tante persone, creano identità e senso di comunità. E, nei prossimi anni, vorremmo creare una De.Co. - una denominazione Comunale di origine – per il nostro tortello di zucca”.

Lorenzo Guerzoni, assessore comunale e rappresentante della Pro Loco locale, nel suo intervento, ha messo in risalto il prodotto che caratterizza la Festa: “il tortello di zucca, che speriamo possa diventare una tipicità da proporre anche alle altre regioni. Ma il menu sarà anche molto altro: anno dopo anno cerchiamo di rispondere alle tante richieste che ci pervengono, preparando grigliate di diverso tipo. E proponiamo un'offerta musicale in grado di accontentare tutti: dal liscio alla tribute band. Ringrazio la Pro Loco: non è facile seguire un evento così lungo, di ben tredici giorni. Bisogna continuare a essere in tanti perché siamo un paese piccolo e abbiamo necessità dell'apporto di numerose persone. Dobbiamo ringraziare anche gli Scout e tante altre realtà locali che offriranno il proprio contributo per la perfetta riuscita della Festa”.

