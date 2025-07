Comunicato Stampa: "Una fame disperata di vita", il racconto autobiografico di Laura Santi in un e-book gratuito

Ansa 25 luglio 2025 a

“Per tutta la vita ho avuto un incubo ricorrente. Si presentava a me con precisione liturgica e io, ogni volta, lo raccontavo al mio psichiatra come se esorcizzarlo a parole potesse diminuirne il potere. Ero nel mio letto, immobile. Nell'angolo della stanza, immersa in un'ombra compatta, c'era una belva. Non si mostrava mai del tutto, ma io la sentivo. A volte ringhiava piano, con un suono basso e continuo, altre russava, come se raccogliesse le forze prima dell'assalto. Io restavo lì, rannicchiata e immobile. Trattenevo il respiro perché sapevo che prima o poi mi avrebbe toccato. Quando succedeva, i suoi artigli affondavano su di me con una scarica elettrica e un dolore lancinante attraversava il mio corpo, scosso dagli spasmi. Mi tormentava sapere che lei era lì, che ci sarebbe stata per sempre. La belva, secondo il mio psichiatra, era la mia Sclerosi Multipla. Quando mi svegliavo, mi scrollavo di dosso le brutte sensazioni del sogno e vivevo. Mi lanciavo a capofitto sulla vita, sul lavoro, sull'amore…”

