Comunicato Stampa: Gruppo Pd:“Nuove ombre sulla Pedemontana: contaminazione da PFBA presso gallerie Malo e Sant'Urbano"

“Dall'analisi dei dati raccolti da Arpav negli anni e da quanto emerge dalle relazioni delle autorità preposte ai controlli – ha osservato Vanessa Camani - la Superstrada Pedemontana, oltre ai rilevanti costi che gravano e che graveranno pesantemente sul bilancio regionale, rischia di avere anche un impatto sulla salute dei cittadini e delle cittadine, in particolare del Vicentino e del Padovano.

Chiara Luisetto, nel suo intervento, ha sottolineato che “la Pedemontana, per ammissione di coloro che l'hanno realizzata, ha visto l'impiego di materiali contaminati da PFBA, della famiglia dei famigerati PFAS. Per questo motivo, oggi chiediamo alla Regione del Veneto la massima attenzione sullo stato delle acque superficiali e dei fiumi adiacenti alle due gallerie di Sant'Urbano e di Malo, ma anche di accertare i possibili rischi derivanti dalla contaminazione dei materiali da scavo depositati nei siti di stoccaggio del territorio. Non si può scaricare questa responsabilità di monitoraggio e intervento sulle amministrazioni e sulle comunità locali. Alla Giunta regionale chiediamo quindi di intervenire con un forte impegno per tutelare la salute dei cittadini e la salubrità del territorio. Abbiamo visto con l'inquinamento da PFAS che cosa abbia significato sottovalutare i rischi derivanti da queste sostanze di cui fanno parte anche i PFBA. Grazie alla battaglia, partita dal basso, portata avanti dalle ‘Mamme No PFAS', da realtà e associazioni come Medicina Democratica, oggi conosciamo impatti e conseguenze. Non possiamo, dunque, accettare che una infrastruttura, per molti aspetti costosa, come la Pedemontana, rischi di avere un costo anche sulla salute pubblica”.

