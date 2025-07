Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

Ansa 23 luglio 2025 a

a

a

(Arv) Venezia 23 lug. 2025 - Il consigliere regionale Marco Zecchinato (Lega- LV) ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, il sentiero ‘Tre campanili al vento', percorso ad anello di circa 25 chilometri che sale da Crespadoro, nell'alta Val di Chiampo, fino all'Osservatorio comunale di Marana, e ritorna a Crespadoro, attraversando pittoresche contrade e che, nella parte finale, corre lungo il torrente Chiampo.

“Il nostro è un grande paese, pur con pochi abitanti, ricco di paesaggi, attività culturali e sportive, impreziosito dalle persone e dalle associazioni che si spendono per la collettività”, ha sottolineato Elisa Maria Ferrari, Sindaco di Crespadoro. “Il sentiero ‘Tre campanili al vento' ha come principale punto di forza quello di unire il centro di Crespadoro con le sue tre frazioni: Durlo, Campodalbero e Marana, ciascuna delle quali conserva le proprie tradizioni, la propria storia, le proprie caratteristiche peculiari. Il sentiero abbraccia quindi una visione unitaria che ne fa qualcosa di unico e magico. Auspico che tante persone vengano a visitare il nostro splendido territorio, attratte anche da un turismo lento e sostenibile”.

Michele Peroni, segretario della Pro Loco, ha illustrato le principali caratteristiche del sentiero: “un percorso ad anello con una lunghezza di circa 25 Km ed un dislivello positivo complessivo di 1.150 mt. Percorribile in circa 8 ore, si tocca un'altitudine massima di 1.000 mt. e una minima di 560 mt. Si percorre in senso antiorario. Lungo il percorso sono disseminati ventisei leggii contenenti testi e poesie di Rino Mecenero”.

Alessandro Mecenero, figlio del maestro Rino Mecenero, dalla cui opera si è ispirato il sentiero, ha espresso “grande orgoglio per essere qui oggi alla presentazione del sentiero che rappresenta, per mio padre, un bel regalo. Papà ha amato profondamente il suo territorio e la sua gente, ai quali era visceralmente legato. Era sempre attivo in parrocchia e nel sociale”.

È intervenuto anche Fausto Roncari, presidente del gruppo ‘Strodi', ovvero, in italiano, “il gruppo ‘sentiero', che ha 20 anni di storia, annovera 40 tesserati, tutti sempre disponibili per mantenere puliti i nostri sentieri”.

“La nostra è una società benefit che va oltre la pura logica dei numeri e dell'aspetto economico, sostenendo progettualità sul territorio animate da uno spirito di collaborazione – ha affermato Andrea Chiorboli, Direttore di ‘Acque del Chiampo' - Vogliamo preservare e salvaguardare la risorsa idrica che caratterizza il territorio di Crespadoro, nell'alta Val di Chiampo, recuperando le fonti e le sorgenti per ‘restituire l'acqua alle fontane': negli ultimi anni abbiamo fatto importanti investimenti. Nello specifico, il sentiero ‘Tre campanili al vento' costituisce un esempio virtuoso di collaborazione e di condivisione di intenti”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO