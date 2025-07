Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvato Pdl 313 sui richiami vivi utilizzati nella caccia da appostamento

Ansa 23 luglio 2025 a

a

a

(Arv) Venezia 23 lug. 2025 - Il Consiglio regionale del Veneto, dopo l'illustrazione e la discussione generale, iniziata ieri, e l'esame della corposa manovra emendativa, conclusa nel corso della seduta odierna, ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 313, d'iniziativa del consigliere Giuseppe Pan (Lega-LV), primo firmatario e relatore d'aula - correlatore, il consigliere Renzo Masolo (AVS) - volto a modificare la l. reg. n. 50/1993 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio' nella parte in cui è disciplinato l'utilizzo dei richiami vivi, di cattura e di allevamento, per la caccia da appostamento. Le modifiche mirano, in estrema sintesi e come già evidenziato in precedenza, alla ricognizione del patrimonio dei richiami vivi, a disciplinare e a uniformare i contrassegni identificativi da apporre ai richiami e alla creazione di una nuova banca dati regionale.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO