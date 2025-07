Comunicato Stampa: PdL 313, Presidente Ciambetti: “Il Consiglio regionale non è un servizio di delivery"

Ansa 22 luglio 2025 a

(Arv) Venezia 22 lug. 2025 - “Questa istituzione non è un servizio di delivery: nemmeno le pizze ormai si ordinano con una mezz'ora di anticipo. Al collega Zanoni che ha sottolineato in aula come questa Presidenza abbia negato, questa mattina, l'audizione di alcuni rappresentanti di WWF, Lav, Enpa, Lipu in merito al Progetto di Legge n. 313, replico ricostruendo quanto accaduto con le esatte tempistiche. C'è stata una richiesta di audizione ricevuta telefonicamente questa mattina alle 10 cui è seguita una mail, pervenuta mezz'ora dopo. Credo che il Consiglio regionale meriti il dovuto rispetto istituzionale: richieste che arrivano così a ridosso della seduta consiliare non possono essere accolte, dal momento che ostacolano il corretto svolgimento dei lavori consiliari e l'attività prevista, peraltro già corposa”. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti replica così al consigliere Andrea Zanoni (AVS), intervenuto in aula sulla mancata richiesta di accoglimento di audizione da parte di alcuni rappresentanti di WWF, Lav, Enpa, Lipu, sul Progetto di legge n. 313 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” calendarizzato all'ordine del giorno della seduta consiliare di oggi e domani. “La convocazione e il relativo ordine del giorno della seduta di oggi sono stati inviati giovedì scorso, quindi con congruo anticipo, come avviene di consueto e proprio per garantire un agevole svolgimento dei lavori: se la richiesta di audizione fosse stata fatta pervenire per tempo, si sarebbe potuto trovare uno spazio. Con mezz'ora di anticipo, ripeto, non funziona nemmeno il più efficiente servizio di delivery. Credo che questa istituzione, il cui ruolo non può di certo essere messo a confronto con quello di un servizio di consegne a domicilio, debba essere messa nelle condizioni di poter svolgere un servizio efficiente nei confronti dei suoi cittadini, con i tempi che sono adeguati allo svolgimento del suo lavoro”, ha concluso il Presidente Ciambetti.

