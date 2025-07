Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Ansa 22 luglio 2025 a

(Arv) Venezia 22 lug. 2025 - Il Consiglio regionale del Veneto ha dato oggi il proprio via libera unanime alla proposta di legge n. 123, a prima firma del relatore d'aula, la vicepresidente dell'assemblea legislativa regionale Francesca Zottis (Partito Democratico), che detta disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituisce un tavolo tecnico regionale. La proposta legislativa mira a favorire prevenzione, diagnosi precoce, ricerca e miglioramento delle cure, e a istituire il tavolo tecnico regionale per definire il Percorso Preventivo Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PPDTA) per l'endometriosi, che delinea gli elementi clinici, organizzativi ed assistenziali da garantire su tutto il territorio regionale, con riferimento a una patologia che interessa circa il 10-15 per cento delle donne in età fertile e oltre un terzo delle donne con difficoltà di concepimento.

