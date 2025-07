Gran Bretagna, Corbin e Sultana fondano il partito islamo-marxista

Pietro De Leo 14 luglio 2025 a

Potrebbe arrivare a breve una «Cosa rossa» in Gran Bretagna. Il nome ancora non c’è. I promotori sì, una esplicita, l’altro in pectore. Così come è già chiara in partenza la piattaforma programmatica, ideologicamente radicale e anti occidentale. Un nome è quello di Zarah Sultana, giovanissima deputata di origine pachistana sospesa dal Partito laburista per non aver votato un provvedimento di tagli ad alcuni sussidi. L’altro nome è invece una conoscenza ben nota al panorama britannico: Jeremy Corbyn. Ha guidato i laburisti per cinque anni, dal 2015 al 2020, facendo cancellare definitivamente il ricordo dell’epoca del «New Labour» di Tony Blair con una svolta identitaria molto radicale, e ambigua sulla politica mediorientale. È ancora possibile trovare le cronache di un’intervista in cui Corbyn si rifiutò di definire Hamas per quel che è, ovvero un movimento terrorista. Lo spostamento a sinistra sulle tematiche economiche, in direzione di visioni da scontro sociale, segnò la frattura totale tra i laburisti e i tessuti produttivi inglesi, tanto che comunque, pur non entusiasmando l’elettorato, i laburisti hanno governato ininterrottamente fino al 2024.

E la conquista della leadership da parte di Keir Starmer ha segnato un deciso cambio di passo del partito della sinistra, riportato in un alveo più riformista e pragmatico in politica estera, linea che ha consentito di vincere le elezioni nel 2024. Nel frattempo, Corbyn era già uscito, riuscendo a riconquistare comunque da indipendente l’elezione alla Camera dei Comuni. Ora, quindi, questo nuovo soggetto sarebbe in rampa di lancio. Sultana ne ha annunciato la nascita con parole esplicite, facendo appello su X alla chiamata a raccolta dei deputati indipendenti e degli attivisti nel Paese. Corbyn non è stato chiaro se avrà la leadership di questo progetto insieme alla giovane collega. «Le fondamenta democratiche di un nuovo tipo di partito politico -ha affermato l’ex numero uno laburista- prenderanno presto forma. Le discussioni sono in corso e sono entusiasta di lavorare al fianco di tutte le comunità per lottare per il futuro che le persone meritano». Il nome ancora non è stato definito, ma potrebbe essere «Socialist Alternative», Alternativa socialista.

Ed è prevedibile che la sua piattaforma prevederà una netta discontinuità rispetto alla politica di Starmer in politica estera, basata su un appoggio esplicito all’Ucraina e a una visione di blocco europeo (nonostante l’Inghilterra non ne faccia più parte) nelle politiche di difesa. Il coordinamento con la Francia per garantire un deterrente nucleare comune ne è la riprova. L’eventuale nascita del partito Corbyn -Sultana (che potrebbe beneficiare dell’adesione di altri quattro-cinque deputati) confermerebbe la scomposizione in atto del quadro politico britannico, che a destra vede una certa competitività di Reform Uk, partito guidato da Nigel Farage, che all’ultima tornata di elezioni amministrative ha ottenuto risultati confortanti. Un partito a sinistra potrebbe, secondo i sondaggi, attestarsi sul 10%. E si andrebbe così anche in Inghilterra a una situazione analoga rispetto alla Germania, dove i due partiti tradizionali, la Cdu-Csu da un lato e i Socialdemocratici dall’altro, hanno subito rispettive erosioni rispettivamente di AFD e di BSW. Non certo una buona notizia per la stabilità del sistema, e che evidenzia anche i contraccolpi, sul piano elettorale, del mutamento storico in atto.