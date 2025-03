Giacomo Caliendo, cordoglio di Gasparri: "Porteremo avanti le sue battaglie"

30 marzo 2025 a

È scomparso a Milano, all’età di 82 anni, Giacomo Caliendo, ex senatore di Forza Italia e sottosegretario alla Giustizia nel governo Berlusconi IV. “Il gruppo al Senato di Forza Italia partecipa commosso al cordoglio per la scomparsa di Giacomo Caliendo, già parlamentare insigne del nostro gruppo e protagonista della battaglia del nostro movimento per una giustizia giusta. Giacomo, attualmente alla guida dei probiviri di Forza Italia, è stato per anni protagonista del dibattito parlamentare sui temi della giustizia e non solo", ha dichiarato il Presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"È stato sottosegretario del dicastero di via Arenula e stimato e leale collaboratore del Presidente Berlusconi. Numerose le sue proposte, molte approvate, incessante la sua attività nelle diverse istituzioni parlamentari. Uomo generoso, competente, veniva della magistratura ed era stato giovane membro del Csm. Ci stringiamo ai suoi familiari e anche nel suo nome porteremo avanti le sue e nostre battaglie per la libertà e per una vera giustizia”, ha aggiunto Gasparri.