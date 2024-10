Manovra, dal taglio del cuneo al contributo dalle banche. Meloni: più coraggio che a sinistra

15 ottobre 2024 a

Da un lato un contributo dalle banche nell'ordine dei 3-4 miliardi, tagli del 5% al budget dei ministeri, esclusa la sanità, un intervento sulle detrazioni, con un tetto all'importo e una rimodulazione in base al nucleo familiare. Dall'altro lato, un nuovo ritocco alle pensioni minime, la conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro, l'accorpamento delle aliquote Irpef, risorse per i contratti della Pa e il ritorno a un bonus casa al 50% ma solo sulla prima abitazione. Ruota intorno a questi cardini la manovra per il 2025 da circa 25 miliardi, di cui tra i 9 e i 10 in deficit, sul tavolo del Consiglio dei ministri assieme al Documento programmatico di bilancio da inviare entro la mezzanotte a Bruxelles, e al decreto fiscale che come lo scorso anno anticipa una parte delle coperture. Un testo limato fino all'ultimo, tanto che il Consiglio dei ministri, inizialmente previsto per 20, slitta di mezz’ora.

Manovra, nessuna nuova tassa. Giorgetti ai ministri: "Tagli o farò il cattivo"

Fino all’ultimo si è lavorato senza sosta per trovare nuove risorse e limare le voci di spesa, al fine di trovare coperture per le misure volute dal governo muovendosi nei margini imposti dalle nuove regole europee così come concordato nel Piano strutturale di Bilancio. L'intervento sulle banche, su cui nelle ultime settimane si è lavorato costantemente con l’Abi, dovrebbe essere basato sull’anticipo delle Dta, le imposte differite attive. “Un’operazione di buonsenso” la etichetta il vicepremier Antonio Tajani, “frutto di un accordo” che fa il bene della nostra economia, fa entrare soldi nel bilancio ma non spaventa i mercati e non crea problemi soprattutto alle piccole banche, alle banche di credito cooperativo e alle banche popolari". Ci mette la faccia la premier Giorgia Meloni, che alla Camera si è rivolta all'opposizione, in pressing sugli extraprofitti: "Potrebbe scoprire che questo governo ha avuto più coraggio di quello che ha avuto la sinistra quando era al governo". Ma se è vero che sul contributo richiesto agli istituti di credito il governo ha trovato una mediazione, ognuno lo legge a suo modo.

Giorgetti avverte i ministri: “Fate proposte di tagli altrimenti farò io il cattivo”

Matteo Salvini intesta la vittoria alla Lega, sottolineando che "visti i guadagni da 40 miliardi del solo 2023 mi aspetto contributi importanti per sostenere il Paese e, soprattutto, il sistema sanitario nazionale", per l'altro vicepremier Antonio Tajani il mantra è non ci saranno nuove tasse, nemmeno per le banche: "Il contributo delle banche è frutto di un accordo come da noi sempre voluto, non di una imposizione dall'alto. Vince la linea del buonsenso che non spaventa i mercati e difende la libertà". Insoddisfatto il leader M5s Giuseppe Conte: "Sono due anni che aspettiamo una tassa vera sugli extraprofitti, non briciole o semplici acconti e non solo per le banche, ma anche per l'industria delle armi, per le imprese assicurative e per quelle farmaceutiche". "Questo è un governo che taglia la sanità, il sociale, non ha un piano industriale, nega il salario minimo e nega i diritti - attacca la segretaria dem Elly Schlein -. State portando il paese indietro ma noi vi fermeremo".

Manovra, contributi a carico delle banche: le novità prima del Cdm

Entro lunedì la manovra è attesa in parlamento, e l'iter comincerà dalla Camera. Cambia la comunicazione ma non la sostanza. Non ci sarà la preclusione dello scorso anno alle modifiche della maggioranza, conferma il presidente della commissione Finanze Marco Osnato (FdI), "ma concordo con chi dice che in maggioranza ha poco senso farne! Mi aspetto quindi tanti emendamenti in generale e solo qualche emendamento dalla maggioranza - magari concordati con il governo - allo scopo di perfezionare alcuni provvedimenti". "Un tesoretto per le opposizioni? Se fanno proposte plausibili e sostenibili, a prescindere dal tesoretto si possono accettare", conclude.