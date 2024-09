Sangiuliano, chi c'è dietro il caso Boccia. Al ministero spunta la “manina” grillina

Tommaso Manni 07 settembre 2024 a

La teoria del complotto per far saltare Sangiuliano si arricchisce di nuovi elementi. Dopo l’entrata di scena del cosiddetto «terzo» e l’ipotesi di un golpe rosa per far saltare il titolare del Mibact, a conferma di una regia, che va oltre la classica ripicca amorosa, c’è qualcuno che parla di una strana manina. Secondo voci di palazzo, sarebbe quella di Clementino Contestabile, ovvero il consigliere diplomatico che avrebbe passato il famoso dossier del G7 di Pompei alla dottoressa Maria Rosaria Boccia, pur sapendo che questa non aveva alcun titolo per riceverlo. La domanda, che sorge spontanea, pertanto, è la seguente: perché gli avrebbe passato informazioni delicatissime, pur non avendo avuto la 41enne alcun incarico ufficiale, a parte il rapporto personale col ministro, che però non ha nulla a che vedere col lavoro e con appunto un vertice internazionale? Questa è la domanda che, nelle ultime ore, sembra stia scatenando più di una semplice discussione tra quei corridoi. L’uomo, inoltre, è il marito di Lucia Pasqualini, la donna diventata famosa per aver passato la telefonata del politico africano, che tanto fece discutere, perché rivelatasi uno scherzo telefonico di due comici russi. Insomma, un incidente che mise in difficoltà e non poco Palazzo Chigi. La coppia, inoltre, desta più di qualche semplice sospetto per il presunto passato politico.

I due coniugi, infatti, per chi li conosce, avrebbero un passato tutto a 5 Stelle. Sarebbero, secondo i conoscitori di quel mondo, fedelissimi dell’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che pur essendo uscito dalla politica nazionale, negli anni di governo, si è distinto e non poco, per l’abilità politica a instaurare relazioni nei palazzi che contano. Ecco perché qualche malpensante già avrebbe ipotizzato un piano, a regia pentastellata, per mettere in difficoltà l’attuale esecutivo, a trazione centrodestra. Il Movimento, d’altronde, è sempre stato duro nei confronti del ministro. Questa, però, è soltanto una delle piste che ci sarebbe dietro una vicenda che, come anticipato in precedenza, potrebbe andare oltre i sentimenti e piuttosto riguarderebbe rivalità sopite all’interno del Collegio Romano. Come anticipato dal quotidiano «il Tempo» se c’è una donna, a quelle latitudini, che non si sarebbe mai fidata di Boccia, ad esempio, è il capo di segreteria del ministro Narda Frisoni, ovvero chi le avrebbe mandato i biglietti delle trasferte pagate dallo Stato. L’ordine di inviare quel messaggio sarebbe partito direttamente da Sangiuliano o siamo nel mezzo di un piano più articolato da parte di chi, essendo a conoscenza dell’infatuazione, avrebbe voluto sfruttarla per sbarazzarsi dell’avversario scomodo?

In questo caso le ipotesi possono essere le più svariate: una guerra tra quote rosa, ripicche personali, amori non corrisposti, mancate premiazioni e via dicendo. C’è, poi, la strana rivelazione effettuata dalla stessa Boccia che, al quotidiano La Stampa, ha parlato di come, a quelle latitudini, ci sarebbero «delle persone, che hanno avuto agevolazioni» e che ricatterebbero il politico partenopeo. L’interrogativo naturale, pertanto, è il seguente: la bella di Pompei sta dicendo il falso o davvero dietro questa storia c’è una regia occulta. In questo caso, quindi, bisognerebbe interrogarsi da chi è composta, chi sono i veri mandanti dell’operazione. Stiamo parlando, d’altronde, di un dicastero governato, per anni, dal Partito Democratico. Fino a qualche anno fa, non si muoveva una sedia a quelle latitudini se non lo diceva Franceschini. Ragione per cui, più di qualcuno, ha pensato anche alla vendetta dei piazzati del Pd contro quel giornalista scelto da Meloni, che non solo ha cambiato le caselle chiave della cultura, ma che intendeva effettuare una serie di riforme che penalizzavano determinati interessi e ambizioni. Ecco perché il nuovo ministro Giuli non solo dovrà stare attento a non innamorarsi anche lui della bionda, pericolo, che come dimostra la storia, è sempre stato dietro l’angolo, ma dovrà guardarsi le spalle anche da chi per fare carriera o per fare il favore all’amico è pronto a tutto.