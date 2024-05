Firenze, aggredita la giornalista di Fuori dal coro. Schmidt: "L'illegalità dilaga"

Christian Campigli 28 maggio 2024 a

Una campagna elettorale che sta entrando del vivo. Un tema, quello della sicurezza, per anni bollato dalla sinistra come esasperato, diventato oggi per la conquista di Firenze. Il candidato del centrodestra Eike Schmidt torna sulla vergognosa aggressione alla giornalista della trasmissione televisiva "Fuori dal coro". Colpevole, si fa per dire, solo di voler raccontare la deriva degli alloggi occupati. La giornalista è riuscita a scappare, l'operatore è rimasto ferito a una mano. Distrutti telecamera e cellulare. “Apprendiamo con ammirazione che questa amministrazione in dieci anni di regno ha viaggiato all’invidiabile media di uno sgombero ogni due mesi e che l’assessora albanese ha talmente la situazione in mano da non riuscire nemmeno a garantire l’incolumità dei giornalisti. In certi quartieri l’illegalità dilaga ed è tollerata insieme alla marginalità e al degrado. L’assessora al welfare Sara Funaro, per spostare l’attenzione dalle sue responsabilità, urla vergogna perché qualcuno ha avuto il coraggio di dire le cose come stanno".

Schmidt, il tedesco toscano che punta alla roccaforte Dem

L'ex direttore degli Uffizi punta il dito anche contro l'assessore alla sicurezza. "La collega Albanese urla al vigliacco e punta il dito addirittura contro una città vicina, Arezzo: perché allora non affrontarli nuovamente a Campaldino? Sembra proprio che le truppe del Pd, terrorizzate dal fatto che presto i Fiorentini chiederanno loro conto del fallimentare operato, tirino colpi a caso, come nella più disperata delle situazioni. Noi però andiamo avanti, per la nostra strada, libereremo Firenze dalla cappa di omertà che la schiaccia da tanti anni e copre l’incompetenza dei suoi amministratori. Senza paura di parlare chiaro quando è necessario, contro un sistema di potere che è sempre più isolato e arrogante”.