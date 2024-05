Vannacci con i Pro Vita: la battaglia contro l'ideologia che vuole la distruzione dell'Occidente

22 maggio 2024 a

Difesa della vita umana e contrasto all’introduzione dell’aborto come «valore comune» nella Carta dei diritti fondamentali della Ue; sostegno alla famiglia e alla «vita nascente»; contrasto all’utero in affitto e difesa del diritto dei bambini «a una mamma e un papà»; opposizione all’ideologia gender «e all’agenda Lgbtqia+, in particolare nelle scuole»; «difesa dei risparmi delle famiglie dalle politiche ’green’ fondate su un ambientalismo radicale anti-natalista»; contrasto alla «iper sessualizzazione e alla iper digitalizzazione dei minori» e stretta sull’uso di smartphone e social. Sono i sei punti del manifesto dei valori redatto da Pro Vita & Famiglia onlus in occasione delle prossime elezioni europee e presentato in conferenza stampa al Senato.

In collegamento per la presentazione del manifesto c’era anche il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle elezioni Europee: «Questi valori pervadono completamente ogni scibile della vita umana» e «sono stati fortemente attaccati da chi non la vede come noi e ha una ideologia che vuole la distruzione della civiltà occidentale», civiltà «che si fonda su valori che sono di origine greco romana e cristiana». «Ma la battaglia non è persa, siamo fermi al primo tempo, negli spogliatoi... Ci stiamo preparando a un secondo tempo dove, credetemi, se tutto andrà come penso io, gliele suoneremo di santa ragione», assicura Vannacci.

«Vi posso assicurare - rimarca il candidato del Carroccio - che se avrò la possibilità di giocare la mia partita sugli scranni del Parlamento europeo, io baserò la mia su una strategia a due direttrici principali. La prima è la proposizione di provvedimenti a difesa della vita, del progresso, della famiglia, delle tradizioni, delle radici che ci contraddistinguono e del sangue del suolo che ci caratterizza tutti quanti come cittadini europei; la seconda si basa sul sabotaggio di tutte quelle iniziative che si propongono la distruzione dei valori occidentali».