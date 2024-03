Berlusconi dossierato, Forza Italia insorge dopo la rivelazione del Tempo

Dario Martini 12 marzo 2024 a

«Attacco gravissimo alla democrazia». L’ennesima campagna di fango contro Silvio Berlusconi». Un vero e proprio «killeraggio politico». Forza Italia reagisce così allo scoop de Il Tempo da cui emerge come anche il Cav fosse finito nella rete degli spioni scoperchiata dal procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone. Il primo a commentare è il capogruppo in Senato Maurizio Gasparri: «Restiamo sconcertati dalla gravità dei risvolti sull’inchiesta dossieraggi. Le rivelazioni del quotidiano Il Tempo sull’attività illecita di accesso alle banche dati e la fuga di notizie alla stampa di sinistra sono la dimostrazione delle campagne di fango contro il presidente Berlusconi, oggetto di un articolo scandaloso su un nuovo presunto Rubygate pubblicato dal Domani proprio in vista del voto al Quirinale, nel quale si insinuavano strani pagamenti a una misteriosa donna. Il quotidiano ha svelato che quelle informazioni bancarie sarebbero state passate dal tenente Pasquale Striano al giornale di De Benedetti, per fermare la corsa del presidente al Colle».

Di fatti «inquietanti e gravissimi», parla anche la senatrice Licia Ronzulli, che chiede «alla magistratura di fare piena luce, perché qui siamo di fronte a un killeraggio politico su commissione». Per Adriano Paroli è sconcertante «l’ingerenza in un passaggio delicatissimo per gli equilibri democratici». L’articolo del Domani, che gettava ombre su Berlusconi, collegandolo alle operazioni bancarie di una donna, Julinda Llupo, risale al 20 gennaio 2022. Quattro giorni prima che il Parlamento iniziasse a votare per scegliere l’inquilino del Colle. A sottolinearlo è il senatore Pierantonio Zanettin: «Ci sarebbe stato un legame di consequenzialità tra l’accesso illegittimo alle Sos da parte del tenente Striano e un articolo del Domani contenente delle informazioni bancarie riguardanti il presidente Berlusconi. La costruzione dell’articolo e la tempistica costituivano un esempio palese di stampa ostile nel momento in cui Berlusconi era quotatissimo per la presidenza della Repubblica».