Sanità, Meloni smonta Schlein: "Ci chiedete di risolvere guai creati da voi"

Scontro totale al Question Time tra il premier Giorgia Meloni e il segretario dem. La sfida è stata incentrata anche e soprattutto sulla sanità. «Considero un'implicita attestazione di stima il fatto che chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei 10 anni in cui siete stati al governo». L'ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il Question Time in Aula alla Camera, rispondendo all’interrogazione della segretaria del Pd, Elly Schlein, sulla sanità. «Grazie per fidarvi di questo governo», ha ironizzato la premier.

"Quello dei medici "gettonisti" è un problema di cui questo governo si è occupato dall’inizio del suo insediamento", un "fenomeno odioso su cui siamo intervenuti" e che "puntiamo ad azzerare", assicura alla Camera il premier Giorgia Meloni, rispondendo a una interrogazione del Pd sul tema delle liste d’attesa nella sanità. "Non ci siamo tirati indietro neanche sul problema della carenza di personale e sulla necessità di aumentare gli organici nelle strutture sanitarie... Ci stiamo occupando e ci occuperemo anche di questa eredità pesante, compreso il superamento del tetto di spesa, un obiettivo che contiamo di raggiungere quanto prima compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica", ha proseguito Meloni.