Nato e Ucraina, il consiglio di Antonio Tajani all'Europa: non corriamo dietro agli Usa

02 settembre 2023 a

Bordata Tajani, il vicepremier affronta la questione delle politiche internazionali e del ruolo dell'Italia sullo scacchiere internazionale. Innanzitutto è necessario riformulare i propri rapporti all'interno dell'Alleanza atlantica. «Abbiamo visto anche sulla questione ucraina che non possiamo correre sempre dietro agli Stati Uniti». Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Gli Usa - ha spiegato - «sono un nostro interlocutore, ma anche se nella Nato vogliamo contare di più, serve un’Europa che sappia contare di più, non a parole ma anche a fatti». Nel suo intervento Tajani ha spiegato che «per quanto riguarda la difesa, nell’800 dicevano che non si fa politica estera se non si batte bandiera. Lo strumento militare non è uno strumento per fare la guerra, ma uno strumento di politica estera. In genere i militari sono sempre quelli meno favorevoli a fare guerre perché la guerra la conoscono. Quindi non guardiamo allo strumento militare come uno strumento di guerra, io lo considero uno strumento di pace».

Poi il vicepremier dà una bastonata al futuro della via della Seta e mette in dubbio la possibilità di rinnovarla. «La via della Seta non ha portato i risultati che ci attendevamo. L’export dell’Italia verso la Cina, nel 2022, è stato pari a 16,5 miliardi di euro rispetto ai 23 miliardi della Francia e ai 107 miliardi della Germania. Il Parlamento dovrà fare una valutazione e poi decidere se rinnovare o meno la nostra partecipazione a questo progetto».