Salvini e l'appello a Elon Musk: "Porte sempre aperte". Lui: "Incontriamoci"

Matteo Salvini lancia l'appello su Twitter ed Elon Musk risponde. Il leader della Lega e ministro per le Infrastrutture nelle scorse ore aveva auspicato un impegno in Italia da parte del ceo di Tesla, nonché neo-proprietario di Twitter. In occasione dell'evento MoltoFuturo organizzato dal gruppo Caltagirone Editore e intitolato "La crisi e l'innovazione" Salvini aveva dichiarato: "Sui giornali vedevo la foto di Elon Musk, uno dei principali geni innovativi: mi piacerebbe potesse lavorare di più con l'Italia e in Italia. Perché come ministero delle Infrastrutture mi piacerebbe creare un polo di attrazione e degli investimenti e dei capitali stranieri che diventi un punto di riferimento dell'innovazione". Pronta la risposta dello stesso Musk: "Gentile da parte sua, non vedo l'ora di incontrarlo". E nella notte Salvini ha re-twittato il post rispondendo che "sarebbe un piacere e un onore". "Per voi le porte del mio ministero sono sempre aperte", ha chiosato il leader della Lega.