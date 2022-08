Liste elettorali, Tajani: anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi

17 agosto 2022 a

a

a

Intervistato dal Corriere della Sera, Antonio Tajani ammette che anche in Forza Italia, di cui è vicepresidente, andranno fatti «sacrifici» sul fronte delle liste elettorali: «Sono tutti meritevoli i nostri uscenti e siamo certi di poter offrire agli elettori liste molto competitive. Certo i numeri sono ridotti rispetto al passato, il taglio dei parlamentari pesa per tutti. Ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra. Chi ci metterà la faccia anche nelle sfide difficili, sarà sostenuto, valorizzato, sia nella vita del partito che alle amministrative, alle Regionali e alle Europee».

Letta vara le liste Pd e scatena il terremoto. Tra i dem scoppia il caos

Berlusconi che farà? Ambisce alla presidenza del Senato, al Quirinale? «Non ha alcuna aspirazione personale, dalla vita ha avuto tutto quello che poteva desiderare, ha rappresentato per anni il nostro Paese come Premier, presiedendo per tre volte il G7/G8. Cos’altro potrebbe desiderare? Vuole servire il Paese che ama. È un dovere che sente forte».

Vi sentite già vincitori o gli incerti potrebbero ancora cambiare l’esito del voto? «Noi ci rivolgiamo proprio agli elettori incerti e delusi dalla politica. Possono essere loro a cambiare il futuro nel nostro Paese, dando il voto a chi nella vita ha dimostrato tante volte, in tanti campi, di saper realizzare risultati importanti, a Berlusconi».