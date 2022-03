“Testa di…”. La denuncia di Giorgia Meloni sugli insulti del giornalista di sinistra

09 marzo 2022 a

Giorgia Meloni sbatte gli insulti social del giornalista di sinistra sul proprio profilo Facebook. La leader di Fratelli d’Italia ha postato uno screenshot del post in questione, che recita: “Un grande abbraccio alle donne, ma non a tutte, ho certezza che la percentuale di teste di minchia tra le donne sia la stessa degli uomini, le donne però sono più numerose”. Il riferimento dell’insulto di Sergio Camin è la stessa Meloni, di cui viene caricata una foto proprio sotto alla scritta volgare. La reazione della numero uno di FdI non si è fatta attendere: “Ecco le parole che mi dedica questo signore, giornalista pubblicista, nella giornata internazionale della donna. E questo sarebbe fare informazione? Provate ad immaginare cosa sarebbe accaduto se un giornalista di destra avesse dedicato le stesse parole a una rappresentante politica di sinistra…”.

