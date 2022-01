Daphne Caruana Galizia, interrogazione degli europarlamentari di Forza Italia

04 gennaio 2022 a

Gli eurodeputati di Forza Italia hanno presentato una interrogazione a risposta scritta alla Commissione europea sulla notizia che Yorgen Fenech, uno dei coinvolti nel processo per la morte della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, potrebbe beneficiare di fondi europei destinati a finanziare un gasdotto maltese che fornisce gas alla centrale elettrica di cui lui stesso è azionista.

«Oggi, secondo quanto riportato dalla stampa, Yorgen Fenech, sotto processo per l’omicidio di Caruana Galizia, potrebbe beneficiare di fondi europei destinati a finanziare un gasdotto maltese che fornisce gas alla centrale elettrica di cui lui stesso è azionista. Prima del suo assassinio, la giornalista stava indagando sulla stessa centrale elettrica. Secondo alcune fonti, quest’attività d’indagine è stata la causa principale del suo omicidio». Scrivono nell’interrogazione Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolf), Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Aldo Patriciello, Luisa Regimenti, Massimiliano Salini e Lucia Vuolo.

«Nelle parole di Matthew Caruana Galizia, il figlio della giornalista, questo è semplicemente ’intollerabilè - scrivono gli esponenti forzisti -. L’Unione europea ha, infatti, ripetutamente lodato le Daphne Caruana Galizia, istituendo persino a suo nome un premio per il giornalismo. L’assegnazione indiretta di fondi europei all’uomo accusato del suo omicidio sarebbe incoerente e irrispettosa della sua memoria». Gli eurodeputati chiedono alla Commissione europea «quali azioni intende adottare per assicurare che i finanziamenti europei non saranno assegnati a soggetti direttamente o indirettamente collegati all’omicidio di Daphne Caruana Galizia».

