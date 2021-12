Roberto Cingolani, le belle donne e l'amore per Camponeschi

Gianfranco Ferroni 24 dicembre 2021 a

a

a

Lo dicono in molti: al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani piace un locale di piazza Farnese, Camponeschi, amato da tanti nottambuli. Qualche sera fa c'erano due bellissime donne, affascinanti, che parlavano con un signore: alla fine, lui se ne va con il cagnolino di una delle due, e una voce ha sibilato: «Hai visto chi è? Somiglia a Massimo Gramellini». Ottenendo come risposta: «Ma no, è di più, molto di più. E poi è uno che va ad energia nucleare».

La Palombelli va in onda ma Striscia la strapazza con "Fatti e rifatti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.