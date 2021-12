Laura Boldrini ci porta in guerra con Israele. Rabbia per le Ong palestinesi: "Sono terroristi"

Francesco Storace 22 dicembre 2021 a

a

a

Tenete lontana dalla Farnesina Laura Boldrini. Non sia mai nel futuro aspirasse al ministero degli Esteri, fatele passare ogni velleità. Combina guai anche da ex presidente della Camera riuscendo a scatenare l’ira della rappresentanza di Israele in Italia. In Medio Oriente non è che gli animi siano così tranquilli e ci doveva pensare lei ad incendiare il clima invitando nel comitato che presiede, quello sui diritti umani nel mondo, un paio di personaggi ritenuti non proprio raccomandabili dallo Stato ebraico, che li bolla come terroristi. Per la Boldrini si tratta invece di attivisti per i diritti umani…. Ne sa più lei dei servizi israeliani, evidentemente. L’audizione dei due soggetti - lunedì scorso - ha provocato choc presso l’Ambasciata di Tel Aviv a Roma e probabilmente anche nella stessa Capitale di Israele. Laura Boldrini non ha trovato di meglio che invitare in videoconferenza i rappresentanti di un paio di quelle organizzazioni palestinesi che vogliono semplicemente che Israele sia messo al bando. Tutto normale dunque, per le nostre relazioni internazionali. Si tratta di Al-Haq e Addameer, bollate dall’ambasciata israeliana di Roma come «parte dell'organizzazione terroristica Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp)». Il che non è esattamente il migliore dei biglietti da visita.

Draghi torna a punzecchiare l'Europa sui migranti: serve gestione condivisa, l'Italia non sia sola

Nel mirino della polemica, in particolare, è finito il direttore generale di Al-Haq, un gentiluomo di nome Shawan Jabarin. Costui si porta appresso da oltre dieci anni il giudizio della Corte suprema d’Israele che lo paragona a un «dottor Jekyll e Mister Hyde», che agirebbe a volte quale responsabile di un'organizzazione per i diritti umani, a volte come «attivista di un'organizzazione terroristica». Jabarin è accusato di avere organizzato e compiuto personalmente un attentato nel quale è stata uccisa una giovane israeliana, Rina Shnerb, «il cui unico "crimine" era la sua identità ebraica». Nello stesso attacco erano rimasti feriti il padre il fratello della donna. Ovviamente, dal proscenio e dalla polemica non può restare esclusa la Boldrini che sale in cattedra a difesa del personaggio - arrestato varie volte dagli israeliani e ha passato in carcere diversi anni - affermando che si tratta praticamente di una specie di santo. Invece, proprio l'audizione di Shawan Jabarin, direttore generale di Al-Haq, si è trasformata in un comizio fuori luogo: Jabarin ha definito Israele «un sistema di apartheid», «una potenza occupante non ordinaria» e «un finto stato democratico», senza che la presidente del Comitato lo invitasse a toni meno belligeranti, diciamo. Quel che è stato ignorato è proprio il contesto delle accuse mosse da Tel Aviv alle Ong invitate dalla Boldrini. Nei mesi scorsi - ha ricordato la leghista Susanna Ceccardi, deputata europea ed attenta osservatrice di cose mediorientali - il Ministero della Difesa israeliano ha messo al bando sei Ong, tra cui Al-Haq e Addameer, «perché si ritiene che, attraverso il pretesto della difesa dei diritti umani, offrano sostegno economico e copertura alle attività del Fronte popolare, che, a sua volta, è accusato di aver tratto in inganno le Ong europee, presentando progetti fittizi, falsificando fatture, deviando gare d'appalto, il tutto per poter finanziare l'attività terroristica. Questo punto però è irrilevante per Laura Boldrini». Che chiede «le prove» come se fosse un inquirente.

Conte rosica per la popolarità di Draghi: “Al posto suo mi crocifiggerebbero”.

Sul punto, l’ex presidente della Camera è attaccata anche da Fratelli d’Italia. Lo fa in particolare il deputato Andrea Delmastro, che è membro della commissione esteri di Montecitorio: «A distanza di un mese dalla scioccante scoperta, avvenuta a seguito di una mia interrogazione, che i soldi della cooperazione internazionale della Farnesina finiscono ad organizzazioni terroristiche, Laura Boldrini invita personaggi politici legati a organizzazioni terroristiche in Palestina. La Farnesina finanzia indirettamente organizzazioni terroristiche e la Camera dei Deputati diventa il loro palcoscenico. La politica estera in era pentastellata e sinistra oscilla fra regimi brutali come quello cinese, regimi dittatoriali come quello di Maduro e terrorismo internazionale: siamo oltre la decenza. La politica estera e la diplomazia parlamentare sono nelle mani di un ideologismo folle e talebano che non sa sottrarsi nemmeno dall'abbraccio del terrorismo internazionale». Dettaglio non trascurabile, il silenzio sul tema di un personaggio di solito abbastanza ciarliero come Emanuele Fiano. Questa volta, di fronte alla gaffe di Laura Boldrini - arrivata ad ignorare le accuse di uno Stato che a lui è caro - ha preferito tacere. Eppure invitare a parlare di diritti umani personaggi accusati di terrorismo dovrebbe indurre lui e tanti altri a prendere posizione contro l’incredibile sottovalutazione operata dall’ex presidente della camera dei Deputati. Ma siccome si tratta di una compagna di partito, stavolta Fiano ha scelto la strada del mutismo. Idem per Enrico Letta e tutti quei parlamentari di sinistra pronti a sbottare ogni volta. Adesso no e viene da chiedersi quanta strumentalità ci sia invece quando protestano per gli attacchi ad Israele. Qui si è trattato di una questione davvero rilevante. Perché l’accusa di terrorismo non è polvere da nascondere sotto il tappeto. Anche perché è proprio l’ambasciata israeliana di Roma a ricordare come stanno le cose: «I terroristi non possono dare lezioni alle democrazie sui diritti umani». Quell’invito a parlare ai membri di un organo istituzionale della Camera rappresenta «un riconoscimento per il terrorismo e contrasta completamente con l’aspettativa dell’intera comunità internazionale di dissuadere e impedire alle organizzazioni terroristiche di operare dall’interno di strutture civili e di impedire che qualunque forma di finanziamento finisca nelle mani delle organizzazioni terroristiche».

Per questo, da Israele si suggerisce: «Invece di dare un palco alle organizzazioni terroristiche, la sottocommissione dovrebbe dare un chiaro messaggio che chieda all’Italia di dichiarare che le organizzazioni terroristiche non saranno finanziate dall’Italia e che l’Italia taglierà qualsiasi legame con le organizzazioni terroristiche designate come tali, anche se queste nascondono le loro azioni con una copertura umanitaria». Difficile ascoltare parole di concordia dalla Boldrini. Stupisce invece proprio la bocca chiusa di Fiano.

Il prof. Montanari disintegra il Pd e Draghi: non fa nulla, governo vergognoso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.