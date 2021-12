Corsa al Quirinale, Conte tira la volata a Letizia Moratti

20 dicembre 2021 a

a

a

Letizia Moratti al Colle? «Sui singoli nomi non ha senso consumarsi, quando entreremo nel vivo della corsa per il Quirinale, lo faremo», dice a "Tagadà" su La7 il leader M5S Giuseppe Conte. Se Moratti ha qualità morali? «Non ho motivo di non riconoscergliele», ha risposto l’ex premier.

Poi il discorso «Su Silvio Berlusconi non stato dritto ma drittissimo, non avrà i voti del M5S. Quindi, dov’è l’equivoco?». Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni di ’Tagadà’, su La7, rispondendo a una domanda sulla corsa per il Colle, dopo le polemiche suscitate da alcune dichiarazioni dello stesso ex premier sul Cav.

"Io voto Berlusconi". Meloni e la mossa sul Quirinale. E sulla Moratti...

Quanto alla candidatura di Mario Draghi, il leader del M5s dichiara: «Non conosco le intenzioni di Draghi». Così il presidente del M5s Giuseppe Conte a ’Tagada«. »Candidarsi al Colle appare improprio, non vedo una sua autocandidatura, ma questa è una mia opinione«

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.