Renzi, l'insospettabile alleato: "Anch'io farei conferenze per i tagliagole"

Massimo Cacciari difende Matteo Renzi. Ospite di "Otto e mezzo" di Lilli Gruber su La7, il filosofo si esprime sul caso del leader di Italia viva, che si è visto pubblicare il proprio estratto conto sul Fatto quotidiano, a causa di una probabile fuga di notizie dalle carte dell'inchiesta sulla fondazione Open.

Privacy violata di Matteo Renzi. Che silenzio a sinistra

"Se Renzi fa delle cose che non sono vietate non c'è niente di male" dice Cacciari, "anche io quando ero in politica facevo delle conferenze pagate. Certo, nessuno mi pagava quanto pagano lui...".

A chi gli obietta che Renzi ha preso soldi anche da una dittatura come l'Arabia Saudita, Cacciari non fa una piega: "Così come si uniscono il diavolo e l'acquasanta, anche io farei conferenze per i tagliagole". In realtà su questa frase un ghigno gli si dipinge sul volto. Sarà stata una risposta ironica?

