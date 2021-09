Bagno di folla a Tor Bella Monaca per Salvini: Michetti primo al ballottaggio e Lega la sorpresa delle elezioni

25 settembre 2021 a

Matteo Salvini ha scelto Tor Bella Monaca, una delle periferie di Roma, per chiudere la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative che il prossimo 3 e 4 ottobre sceglieranno il sindaco della Capitale. Il leader della Lega è convinto della bontà della scelta di Enrico Michetti: “Non solo è il candidato giusto, ma la cosa importante è che sarà il sindaco giusto per Roma. In bocca al lupo perché con Simonetta Matone ti aspettano 5 anni di duro lavoro. Non c'è nessuna separazione, nella Lega, le separazioni sono altrove. C'è una sola Lega che è al governo e ottiene risultati. Noi siamo qui per gridare che Tor Bella Monaca, come Corviale, Primavalle, San Basilio, non sono delinquenti e spacciatori ma un sacco di persone perbene, famiglie, mamme, bambini. Abbiamo deciso di non stare nei salotti buoni frequentati da Calenda, Gualtieri, Raggi e qualche cinghiale”.

“Sono convinto che - ha detto Salvini davanti alla folla romana - Michetti arriverà al ballottaggio con un grande vantaggio sulla sinistra e la Lega sarà la sorpresa di queste elezioni per il comune di Roma. Michetti avrà 10 punti in più del secondo, e la Lega prenderà molti più voti di quanto qualche giornalista di Repubblica o del Fatto scrive. All’onestà noi vogliamo aggiungere la competenza, ce la ricordiamo ancora Virginia Raggi che diceva 'onestà-onestà'. Ma l'onestà non basta. Lascio il futuro di Roma in mano a voi, da romano di adozione, mi rifiuto di pensare a Roma in mano di incapaci di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, non possiamo permettercelo. Siamo ancora in tempo. Abbiamo scelto - dice alla vigilia del derby della Capitale tra la Roma di José Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri - un sindaco e prosindaco nel rispetto del derby, uno della Roma e uno della Lazio”.

