Contagiato dopo il vaccino, perché Crosetto fa le corna in tv

Giorgia Peretti 17 agosto 2021 a

a

a

Guido Crosetto fa le corna in diretta nella puntata di martedì 17 agosto di “Morning News”. L’ex deputato e oggi coordinatore di Fratelli d'Italia, nel talk show mattutino di Simona Branchetti, ha raccontato di aver contratto il Covid nonostante la doppia dose di vaccino. “L’ho preso male - fa sapere in collegamento con lo studio di Canale 5 - perché non l’ho preso in maniera asintomatica come molti dicono e mi sono sentito molto male. Alla fine, mi hanno fatto i monoclonali e sono stato meglio”. Una testimonianza che ben rappresenta l’eterogeneità dell’efficacia del vaccino contro il contagio da Covid-19 su ogni persona.

Il dibattito si apre tra Stefano Zurlo, firma de Il Giornale, e Pina Picierno, europarlamentare del Pd. Al centro della prima parte sono i vaccino scettici, coloro i quali sono ancora indecisi a procedere con l’inoculazione e molto spesso hanno bisogno solo di ricevere delle rassicurazioni. In studio si ipotizza un approccio personalizzato, grazie all’aiuto dei medici di base ma la Picierno tiene a precisare: “Va bene l’approccio personalizzato e tenere conto delle storie personali, spiegare ai singoli in base al loro profilo quello che va fatto e come ci si comporta. Però guardate che quelli che non si vaccinano se si beccano il Covid muoiono nella maggior parte dei casi e noi questa cosa la dobbiamo spiegare a chi ci ascolta. L’unica arma che abbiamo per difenderci dal virus e non vedere le centinaia di migliaia di morti è la vaccinazione”. Le fake news vanno decostruite – continua- con l’aiuto della scienza e il messaggio che noi dobbiamo dare ai cittadini è quello della vaccinazione”.

Insomma, un messaggio univoco e netto che viene prontamente criticato da Zurlo: “Non si tratta di decostruire le fake news si tratta di dare delle risposte a delle situazioni che sono più complesse di quelle presentate dalla realtà in bianco e in nero. Quello che ci ha detto Crosetto sarebbe un racconto eretico che se fosse stato fatto 4 mesi fa gli avrebbero detto che Crosetto era uscito di testa, invece lui racconta una realtà che ho sentito raccontare da molte persone. Davanti a queste situazioni, in cui lui si è vaccinato, ha fatto il richiamo; eppure, se lo è preso due volte. L’ultima volta non l’ha preso leggero leggero, come da vulgata. La Picierno lo interrompe: “Si però Crosetto è ancora con noi, per fortuna”. A questo punto Crosetto viene inquadrato e fa il gesto delle corna con entrambe le mani. La conduttrice scoppia a ridere e commenta: “Fa gli scongiuri Crosetto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.