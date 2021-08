Giuseppe Conte schiera Alessandro Di Battista nel collegio di Primavalle

Domenico Alcamo 11 agosto 2021 a

a

a

Nel nuovo corso del Movimento 5 Stelle a guida Giuseppe Conte cova una scelta che, se adottata, sarebbe dirompente. Ossia candidare Alessandro Di Battista al collegio uninominale di Primavalle per la Camera, per le suppletive del prossimo ottobre. A rivelarlo è un retroscena de il Giornale, a firma Pasquale Napolitano, che spiega quale sarebbe lo schema: riportare l’icona del ribellismo pentastellato, infatti, segnerebbe una svolta nei rapporti con il governo Draghi, che si ritroverebbe la compagine grillina spostata su una linea più incalzante, per non dire ostile. Secondo il quotidiano, però, sono alcuni gli ostacoli per andare in porto con l’operazione. Il primo è la riottosità del diretto interessato, Di Battista.

Il secondo quello del resto della coalizione, ossia Pd e Leu. Ma questo secondo aspetto potrebbe essere superato in virtù del mutuo appoggio considerando la prova di Siena, dove è schierato Enrico Letta. Certo, un rientro di Di Battista in Parlamento segnerebbe una riaccensione di una grammatica grillina che da tempo sembrava archiviata, a beneficio di un raccolto più governista. Un’eventualità che di certo non farà piacere a Luigi Di Maio e parlamentari che a lui fanno riferimento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.