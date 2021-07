Draghi figlio di papà? Con chi è stato paparazzato Travaglio, Crosetto seppellisce Lerner con una foto

27 luglio 2021 a

La polemica su Marco Travaglio che dà del figlio di papà a Mario Draghi - che tra l'altro ha perso il padre a 15 anni - dicendo che "non capisce un ca**o" non si placa e a Guido Crosetto basta il silenzio per impallinare il direttore del Fatto quotidiano e chi lo ha difeso a spada tratta in questi giorni.

Speranza deve dimettersi: la clamorosa toppa dopo gli insulti di Travaglio a Draghi

L'ex ministro, tra i fondatori di Fratelli d'Italia, ha rilanciato senza commenti a eccezione di un eloquente "tweet muto" una foto del settimanale Oggi che ritrae proprio Travaglio in vacanza con Carlo De Benedetti e le rispettive signore. In realtà nel post c'è anche altro: un tweet di Gad Lerner che difende proprio Travaglio.

Ma cosa scriveva sul social il giornalista tanto amato dalla galassia radical chic? "Che Mario Draghi abbia un profilo tecnocratico-padronale è all'evidenza di tutti. E risalta nello zelo degli adulatori di ogni risma che si fingono indignati con Marco Travaglio. Li ringrazio perché oggi mi fanno sentire ancor più contento di scrivere sul Fatto quotidiano". In quanto alla vicinanza con i "poteri forti", con il suo post di Crosetto non ha bisogno di aggiungere altro oltre all'eloquente immagine vacanziera della rivista.

Travaglio fa scattare la rissa degli ex radicali. "Cog**ne!" Botte da orbi

I coomenti degli utenti si sprecano e il più tenero è il fedeziano "comunisti col Rolex". "La sinistra da scarpe amatoriale fatte a mano da pseudo operai sottopagati ahhh con Rolex al polso su camicia... La sinistra da Unità in tasca la domenica , dove è?", si legge in calce al post mentre altri utenti scrivono: "Chi s’assomiglia si piglia!" con riferimento alla coppia Travaglio De Benedetti e un cinematografico "Stavano a Coccia di Morto", popolare spiaggia del litorale romano all'altezza di Fiumicino portata in auge dal film "Come un gatto in tangenziale".

Travaglio uomo vergognoso: il leader sbotta dopo le indegne parole su Draghi

"Avere un profilo tecnocrate padronale é uno dei pochi modi per governare con una classe politica impreparata, inetta, scialacquatrice di denaro pubblico, ignorante, che pensa solo nel breve periodo e al collegio elettorale", aggiunge un altro commentando nel merito le parole di Lerner.

