Forza Italia-Udc, accordo per la lista al Comune di Roma: "Insieme più forti"

Si è svolta, presso la sede nazionale di Forza Italia di Roma, la conferenza stampa per presentare l'accordo per la lista Forza Italia-Udc al Comune di Roma, lista aperta anche a gruppi civici e liberali, a gruppi democratico-cristiani e realtà civiche della Capitale. Nel simbolo ci sono la bandiera di Forza Italia e lo scudo crociato dell'UDC. Alla conferenza stampa, hanno partecipato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani; il commissario romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri e, in rappresentanza dell'UDC, il segretario nazionale Cesa; il senatore Saccone e la senatrice Paola Binetti. Erano presenti anche i rappresentanti delle varie realtà civiche e liberali che convergono in questa lista.

“Si tratta - ha detto Antonio Tajani - di un percorso coerente con la nostra comune appartenenza al Partito Popolare Europeo e con l'impegno indicato dal presidente Berlusconi di unire le forze del centrodestra. Forza Italia ha contribuito all'impegno di Michetti con un corposo programma che da Gasparri, Borghini e dalle consulte del nostro partito, è stato redatto in questi mesi di grande impegno. Siamo certi che sarà la lista Forza Italia - UDC a dare un contributo decisivo per l'affermazione del nostro candidato sindaco. Anche in altre città - ha ribadito Tajani - sono state fatte scelte analoghe. In particolare, Roma e' la sede del Vaticano, della Fao, è una città che va al di là dell'essere capitale del nostro Paese e Forza Italia si è sempre intestata un'antica battaglia perché diventi capitale europea, con una riforma costituzionale che le attribuisca più poteri, affinché abbia un livello giuridico più alto rispetto alle altre città, forte anche di un rapporto solito con Bruxelles, guardando anche al PPE a cui noi siamo orgogliosi di appartenere. Una famiglia - quella popolare - che si sta allargando perché ultimamente ben 4 nuovi parlamentari si sono uniti alla nostra delegazione. E oggi, in queste competizioni elettorali, sosteniamo la candidatura di donne e uomini che siano espressioni della società civile per allargare il centrodestra. Noi vogliamo vincere allargando i confini del centrodestra".

Lorenzo Cesa, dal canto suo, ha sottolineato l'importanza di questa unità e si è augurato “che questo percorso di Roma e di altre città porti verso la creazione di un soggetto politico unitario che, nella consapevolezza dell'appartenenza del Partito Popolare Europeo, veda esaltate le proposte di chi nel campo dei valori difende la solidarietà, la famiglia e la vita. Sono molto contento - ha aggiunto Cesa - di questa decisione alla quale abbiamo lavorato con grande impegno e siamo certi che, non solo a Roma, sarà un momento di svolta decisiva per un centrodestra che sappia essere inclusivo come ha sempre dimostrato sul campo Silvio Berlusconi”.

Michetti ha ribadito il fatto che il suo impegno è “rilanciare un'amministrazione competente e attenta alla vita quotidiana dei cittadini. Bisogna lavorare per la gente, tra la gente, partendo dall'amministrazione ordinaria, perché Roma - in questi anni - non è stata amministrata male, è stata semplicemente non amministrata. Non intendo polemizzare con nessuno e mi candido a sindaco per essere riferimento di tutti i cittadini in un processo di pianificazione della città ma certamente saremo molto attenti al processo amministrativo e ringrazio Forza Italia - UDC per il rilevante contributo programmatico che hanno offerto al mio impegno e di cui terrò gran conto perché il lavoro fatto in questi mesi soprattutto da Forza Italia è stato prezioso per la mia proposta”.

"Sono molto lieto della lista unitaria di Forza Italia-UDC per il Comune di Roma, che comprende anche rappresentanti del mondo liberale, di gruppi civici, di realtà cristiane democratiche che si sono uniti al nostro sforzo. Abbiamo unito varie realtà che faranno la differenza con la sinistra, per l'affermazione del centrodestra. Siamo inclusivi per unire e per vincere. Esperienze analoghe verranno fatte in altre città e in altri contesti. È un passo nella direzione indicata da Silvio Berlusconi che vuole un centrodestra unito, vincente e dotato di una forte cultura di governo. E' questo l'esempio che diamo da Roma con questa lista che comprenderà candidati qualificati e fortemente impegnati a sostegno del candidato Michetti, indicato dal centrodestra. Saremo in campo con questo simbolo per il Campidoglio e per tutti i Municipi". Così il senatore Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia.

