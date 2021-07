Stasera Italia, Mario Giordano esplode sul Green pass: “Tagliamo le mani a chi non si vaccina?"

Giorgia Peretti 20 luglio 2021 a

a

a

“Tagliamo le mani a chi non si vaccina?”, Mario Giordano esordisce così nella puntata di martedì 20 luglio di “Stasera Italia News”. Il talk show dell’access prime time di rete 4, condotto da Veronica Gentili apre trasmissione affrontando i temi caldi del momento, tra cui green pass e obbligo vaccinale. Il giornalista appare sin da subito contrario all’ipotesi di estendere l’obbligatorietà del vaccino anche ai più giovani: “L’organizzazione mondiale della sanità ha detto che nelle priorità non ci sono i giovani. Ci sono istituti sanitari pubblici come quello della Germania dove la vaccinazione dei giovani, non dico che viene sconsigliata ma viene messa in secondo piano”.

Poi continua: “Perché se il vaccino è l’unica arma per fermare il contagio, perché le varianti sono nate nei paesi come Gran Bretagna e Israele dove c’è stato il numero più alto di vaccinazioni? La variante indiana è la dimostrazione che il vaccino purtroppo non ferma il contagio, ma fortunatamente riduce le ospedalizzazioni”.

Il dibattito si sposta sull’imposizione del “green pass” per svolgere le normali attività quotidiane, Giordano esplode gridando alla discriminazione: “Quando io sento Confindustria che dice che si toglie lo stipendio a chi non si vaccina quando sento dire che non si sale sull'autobus se non si è vaccinati, non si va a scuola se non si è vaccinato ecco permettimi di dire che mi preoccupo. Quando sento un effetto costituzionalista che dice che la legge sulla privacy non conta più nulla o quando sento dire due economisti che la costituzione non conta di fronte alla pandemia permettimi di dire che mi preoccupa… Non perché non bisogna lottare la pandemia ma proprio perché bisogna anche mantenere quel buon senso”.

Poi l’appello al premier Mario Draghi: “Io spero che il pragmatismo di Draghi anche nel fare queste norme che siano sensate ma che non dicano la discriminazione, peraltro, anche le norme europee il regolamento europeo dice non discriminiamo chi non si vaccina”.

In studio Tommaso Labate, firma del Corriere della Sera, sul tema della libertà di scelta dice: “se uno sale nudo su un autobus, viene arrestato eppure nessuno tira fuori la Costituzione per rivendicare il diritto di poter circolare nel modo in cui vuole. Un uomo nudo arreca meno danni di un non vaccinato”. Mario Giordano lo sbrana: “Ma vuoi togliere lo stipendio a uno che non si vaccina? Ma buttiamo al mare anni decenni, secoli di diritto di lavoro, contratti di lavoro. Io non dico no al green pass per i grandi eventi ha senso, ma minacciare no!”. Infine, chiosa durissimo: “Che facciamo togliamo il diritto di voto a chi non si vaccina? Togliamo la pensione a chi non si è vaccinato? Li fuciliamo? Gli tagliamo le mani? perché su questa logica allora va tutto bene.”



"Mi sembra che ci sia un momento politico di totale inadeguatezza"@mariogiordano5 a #Staseraitalia pic.twitter.com/u96SvHsWaM — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 20, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.