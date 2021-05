Sindaco di Milano, il sondaggio premia Gabriele Albertini: al ballottaggio è l'unico a poter battere Beppe Sala

07 maggio 2021 a

Gabriele Albertini si ritira (per ora) dalla corsa a sindaco di Milano, ma proprio nel giorno della decisione ecco il sondaggio fresco fresco di Eumetra che spiega come lui sarebbe il solo candidato di centrodestra in grado di battere Beppe Sala, attuale primo cittadino che a marzo ha aderito ai Verdi Europei.

Il sondaggio ha preso in considerazione un campione di 2mila cittadini milanesi e la rilevazione è durata dal 3 al 6 maggio. 3 milanesi su 4 dichiarano di avere già deciso per che schieramento votare alle elezioni del sindaco. Nello specifico i possibili candidati di centrodestra presi in considerazione sono proprio Gabriele Albertini, Maurizio Lupi, ex ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, e Roberto Rasia, dirigente d’azienda e comunicatore: l'80% dichiara di conoscere Albertini, un dato che scende al 56% per Lupi e addirittura al 13% per Rasi.

Il dato più interessante è quello relativo al voto da esprimere in caso di ballottaggio finale tra il candidato di centrodestra e Sala, sindaco uscente e ricandidato per il centrosinistra. Sia Rasia che Lupi, secondo il sondaggio, perderebbero al ballottaggio, rispettivamente con il 42% e con il 45% dei voti, con la maggioranza che spetterebbe a Sala. L’unico a poter battere l’attuale sindaco al ballottaggio finale è Albertini: nel confronto tra i due Sala si fermerebbe al 47%, mentre Albertini raggiungerebbe il 50% dei votanti, con un 3% che dichiara di non sapere per chi voterebbe. Che ci sia spazio per un ripensamento?

