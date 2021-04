Il mistero dell'onorificenza a Mariana Mazzuccato. Draghi e Mattarella gelano gli economisti italiani

03 aprile 2021 a

a

a

Doccia fredda sulla maggiore parte degli economisti italiani. A sorpresa - e non si capiscono le ragioni - il premier Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella premiano l'economista grillina Mariana Mazzuccato con la prestigiosa onorificenza di Grande ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana.

Honoured to have received a letter in the post today from the Italian PM and the Italian President stating I have been given the honour of “Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. — Mariana Mazzucato (@MazzucatoM) April 3, 2021

Lei - che era consulente di Giuseppe Conte - ringrazia dando la notizia solo in un tweet in lingua inglese, che non è il massimo per chi riceve l'onorificenza della Repubblica italiana che parla italiano.

La delega va alla Dadone e i grillini sognano la cannabis libera

Non è noto il motivo di questa scelta comunicata alla diretta interessata da una lettera di Draghi. Non si trova traccia del suo lavoro per la Repubblica italiana: fu chiamata infatti a preparare quello che sarebbe stato il recovery plan di Vittorio Colao, ma non partecipò quasi a nessuna riunione, e nelle poche litigò con tutti, tanto da non volere la sua firma dietro quel piano. Inevitabilmente questo premio diventa uno schiaffo al povero Colao, che proprio non se lo meritava...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.