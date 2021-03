Nicola Morra prova a salvare la faccia. Video su Facebook dopo il blitz vaccini a Cosenza

22 marzo 2021 a

La sfuriata di Nicola Morra all'Asp di Serra Spiga a Cosenza con scorta al seguito è finita su tutti i giornali. E ora il presidente della commissione Antimafia, che nell'occasione avrebbe strigliato il direttore perché i suoi anziani genitori ancora non avevano ricevuto il vaccino, vuole dare la sua versione senza contraddittorio.

Contattato dall`Adnkronos in merito a quanto raccontato dal dirigente della Asp di Cosenza, il presidente della commissione antimafia Nicola Morra è lapidario: "Ho appena terminato un video, tra poco presumo di poterlo scaricare sulla mia pagina, perché non mi fido più di tanti giornalisti, quindi procederò in questo modo".

La vicenda di cui l'esponente del Movimento 5 stelle è protagonista ha fatto indignare molti. "`Morra si dimetta, da tutto. Solidarietà ai medici colpiti", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo quanto successo negli uffici della centrale operativa territoriale dell'Asp di Cosenza.

