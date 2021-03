Il grillino che attacca Renzi lodava l'Arabia Saudita. "Regno illuminato", così parlava Castaldo

09 marzo 2021 a

Grazie per la prosperità e la vocazione illuminata al multilateralismo. Fabio Massimo Castaldo, grillino vicepresidente del parlamento europeo, si scioglieva in complimenti verso quello stesso principe ereditario saudita Bin Salman su cui ora tuona perché Matteo Renzi lo ha omaggiato esattamente come faceva lui nel settembre scorso in pompa magna filmandosi chissá perchè davanti alla Camera dei deputati.

Ecco il video in cui il 5stelle non lesinava lodi sperticate per il 90mo anniversario dell'unificazione dell'Arabia Saudita. "Purtroppo non possiamo riunirci per celebrare" la ricorrenza, diceva Castaldo, ma il grillino esprimeva "i più sentiti auguri al regno e all'amico popolo saudita". Lodi alla lotta globale alla pandemia da parte del ricco paese arabo, e neanche un cenno ai diritti umani....

Fabio Massimo Castaldo è lo stesso che ha scritto pochi giorni fa un post in cui attaccava Renzi per la conferenza dal principe saudita. "Ora Renzi che dice del rinascimento arabo?" scriveva su Facebook dopo che un dossier della Cia accusava il principe ereditario di essere il mandate dell'omicidio del giornalista Khashoggi.

Intanto infiamma la polemica per il viaggio a Dubai del leader di Italia Viva. Il 7 marzo "La Stampa riportava in un pezzo di Niccolò Carratelli alcune notizie importanti, che Renzi ha definito ’tutte ca***te' ma non ha chiarito nel merito", scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

