Effetto varianti, la curva risale. Il ministro Speranza avverte: "Prossimi giorni non facili"

La situazione precipita e il lockdown è dietro l'angolo. “Settimane non facili attendono l’Italia” queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza sulla pandemia del coronavirus che continua a seminare incertezza e paura. Le prossime settime non saranno facili per il governo guidato da Mario Draghi che sarà costretto a prendere precauzioni più chiare e rigide per fermare la costante crescita della curva del contagio. Così, il ministro della Salute è intervenuto durante la presentazione dei dati del programma nazionale Esiti 2020.

“Le prossime settimane non saranno facili nella gestione del Covid, abbiamo l’obbligo di dire la verità su come stanno le cose”. Sarebbe l’ora, infatti, di dare delle risposte coerenti e concrete ai cittadini che sembrano essere più confusi del solito visto gli ultimi assembramenti avvenuti a Milano. "Da tutte le regioni arrivano segnalazioni con curve che risalgono, questo vuol dire che dobbiamo fare i conti con un'epidemia che è ancora il nostro principale avversario. Per questo bisogna avere il coraggio di assumere decisioni coerenti e chiedere ai cittadini di avere il massimo senso del rigore, del rispetto e attenzione delle norme in campo", ha aggiunto il ministro. "La curva sta risalendo in maniera significativa, dobbiamo batterci con energia ma con una consapevolezza, ovvero che l'accelerazione nella campagna di vaccinazione ci consentirà di uscire in modo più strutturale da questa situazione. Ma le prossime settimane non saranno facili", ha evidenziato Speranza. Un’anticipazione - spaventosa - di quello che conterrà il nuovo DPCM sul quale l'esecutivo sta lavorando per contenere l'epidemia e l'effetto devastante delle varianti.

